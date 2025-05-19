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В Поленово пройдёт фестиваль классической музыки
Фото Алексея Пирязева

В Поленово пройдёт фестиваль классической музыки

Основная тема мероприятия – связь времен, преемственность музыкальных традиций и музыкальных идей.

С 8 по 15 июня в Тульской области будет проходить VI-й фестиваль классической музыки «Поленов. Лето. Музыка», объединяющий мир музыки и мир изобразительного искусства под эгидой имени Василия Поленова – великолепного художника, который также профессионально занимался архитектурой и театром, но в первую очередь считал себя музыкантом.

Поленовский фестиваль проходит с 2015 года, его организует Тульская областная филармония в сотрудничестве с Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В. Д. Поленова при поддержке минкульта Тульской области.

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Концерты будут проходить на трёх площадках – в музее-заповеднике «Поленово» (село Страхово, Заокский район), в филиале музея-заповедника, Центре семейной истории и Доме Дворянского собрания (Тула).

Основная тема фестиваля «Поленов. Лето. Музыка 2025» – связь времен, преемственность музыкальных традиций и музыкальных идей. В афишу фестиваля включены произведения, созданные не только современниками Поленова, но и музыка русских и зарубежных композиторов эпохи барокко, а также XX века.

Ведущая концертов – музыковед Ольга Окнинская. Художественный руководитель проекта – Яков Соловьев.

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вчера, в 21:21 +1
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Место
Тульская областьПоленово

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