Краеведческий музей приглашает туляков на открытие новой выставки

На картинах Элины — узнаваемые пейзажи Тулы, утонченные женские образы и сказочные сюжеты. Элина Торос работает в стилях реализма и символизма. Творчество художницы разнообразно: от классических направлений — пейзажи, портреты, натюрморты — до авангардных фантазийных композиций.
Элина соединяет образы современности и прошлого. У неё десятки художественных выставок, 9 персональных в крупных музеях Тулы, Москвы и Тульской области. Она провела множество мастер-классов и лекций об искусстве.
В новой экспозиции «По взмаху кисти и пера» — 20 работ. Художница работает в классической технике масляной живописи, а также использует коллаж. Вернисаж состоится в субботу, 8 февраля, в 15.00. Вход свободный.
Телефон для справок: 8 (4872) 30-79-75. Выставка будет работать до 16 марта. Возрастное ограничение — 6+.