Краеведческий музей приглашает туляков на открытие новой выставки

На ней будут представлены работы художника-дизайнера, основателя арт-студии INDIGО Элины Торос.

На картинах Элины — узнаваемые пейзажи Тулы, утонченные женские образы и сказочные сюжеты. Элина Торос работает в стилях реализма и символизма. Творчество художницы разнообразно: от классических направлений — пейзажи, портреты, натюрморты — до авангардных фантазийных композиций.

Элина соединяет образы современности и прошлого. У неё десятки художественных выставок, 9 персональных в крупных музеях Тулы, Москвы и Тульской области. Она провела множество мастер-классов и лекций об искусстве.

В новой экспозиции «По взмаху кисти и пера» — 20 работ. Художница работает в классической технике масляной живописи, а также использует коллаж. Вернисаж состоится в субботу, 8 февраля, в 15.00. Вход свободный.