В тульском филиале Исторического музея обновили выставку «Донбасс»

Часть предметов связаны с событиями 2014 года на площади Независимости в Киеве. Экспозиция также пополнилась личными вещами добровольца Народного ополчения Луганской Народной Республики с 2014 года, офицера народной милиции ЛНР, участника СВО Д. В. Петрова.

На выставке можно будет увидеть и самодельную экипировку бойцов народного ополчения ЛНР, изготовленную в 2014 году из автомобильных рессор. Новые экспонаты поступают в музеи и из зоны СВО: в частности, туляки могут увидеть фрагмент аккордеона из музыкальной школы, разрушенной в ходе боевых действий в Кременной в январе прошлого года.

Один из новых экспонатов выставки — тульский трехлитровый латунный электрический самовар-банка, пробитый пулями. Он подарен тульскому филиалу ГИМ командиром одного из подразделений 106-й гвардейской дивизии ВДВ. Также в экспозиции — подбитые дроны-разведчики и трофейный гранатомет РПГ-75 чешского производства.

Выставка «Донбасс» рассказывает об истории самобытного региона, сохранившего многовековую тесную связь с Россией. Она будет работать до 18 ноября. Подробности можно уточнить по телефону: 8(4872)77-31-65.