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Перепев-батл, викторина и море музыки: в Туле состоится фестиваль «Молодо-зелено»
Фото: пресс-служба ГУК ТО «ОЦРК»

Перепев-батл, викторина и море музыки: в Туле состоится фестиваль «Молодо-зелено»

Гостей ремесленного двора «Добродей» ждёт насыщенная развлекательная программа.

28 сентября в ремесленном дворе «Добродей» состоится Х Областной фестиваль традиционной народной культуры «Молодо-зелено».

Участниками юбилейного фестиваля станут фольклорные, фольклорно-этнографические ансамбли и коллективы, ориентированные на изучение, освоение и достоверное воссоздание локально-певческих традиций с сохранением этнографической точности и стилевого разнообразия различных регионов России, и особенно — Тульской области, а также детские и молодежные фольклорные ансамбли, созданные на базе образовательных учреждений региона.

В концертной программе в их исполнении прозвучат лирические и хороводные песни Тульской губернии, зрители окунутся в атмосферу традиционных игр и парно-бытовых танцев.

Также ансамбли примут участие в народной затее «Молодо-зелено» — тематическом конкурсе по различным направлениям традиционной народной культуры. В него вошли частушечный перепев-батл, игровое состязание, викторина, розжиг жарового самовара на скорость и роспись филимоновской игрушки.

Начало мероприятия — в 12.00.

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