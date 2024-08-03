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Юных туляков и их родителей приглашают на знакомство с Чудозавром

Юных туляков и их родителей приглашают на знакомство с Чудозавром

Так называется новый спектакль театра-студии «Мюсли» по мотивам сказки Эдит Несбит.

Режиссёр-постановщик Людмила Кацеро утверждает, что «Чудозавр» - эго восхитительное летнее баловство и дуракаваляние, детский взгляд на мир, одинаково захватывающий маленьких и взрослых зрителей.

Театр теней и театр кукол, превращения и интерактив со зрителями — так складывается одна незабываемая и очень летняя история, которую театр приглашает вас прожить вместе с героями сказки.

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Продолжительность спектакля: 90 минут. Возрастной рейтинг: 0+. Премьерные показы спектакля состоятся:

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Тула
 

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