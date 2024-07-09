Под Тулой нашли неизвестное городище эпохи раннего железного века

Фото пресс-службы Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Ученые продолжают выявлять на территории Тульской области памятники археологии, упомянутые предшественниками в научных публикациях XIX — начала XX века. Полевой сезон 2024 года подарил новые открытия — обнаружен археологический комплекс юхновской культуры IV–III веков до нашей эры. Среди находок на нем — первый в коллекции Государственного музея-заповедника «Куликово поле» античный медный обол.

Памятник археологии у деревни Струково впервые упоминается в работе историка Ивана Сахарова «Памятники Тульской губернии» 1851 года. В народном предании, как пишет исследователь, «городище известно за город, разоренный татарами». Долгое время памятник не привлекал внимания ученых. Лишь спустя 80 лет после первой публикации, в 1935 году, тульский археолог Михаил Андреевич Дружин предпринял попытку его изучить. Ученый установил, что под «городищем известно здесь широкое плато, поросшее молодым лесом и кустарником, без явных признаков валов и рвов». К сожалению, за него исследователь принял совершенно другую территорию неподалеку от настоящего памятника. Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в июне 2024 года отправились на разведки и локализовали «потерянное» городище.

Оно располагается на территории Большой Тулы, на правом берегу реки Сухая Воронка недалеко от деревни Струково. Сейчас местность активно застраивается, что может в будущем привести к разрушению хорошо сохранившегося памятника археологии. По найденным во время разведочных работ фрагментам керамики, ученые музея-заповедника «Куликово поле» датировали его периодом раннего железного века.

Памятник однослойный. Жизнь на нем протекала в короткий промежуток времени — в IV–III века до нашей эры. При своих небольших размерах (55×25 м) городище обладает довольно серьезными укреплениями. Три вала и три рва защищали его со стороны поля, три вала и два рва — со стороны реки. Высота валов достигает 2 метров, а глубина рвов — до 1,5 метра в современном их состоянии. За валами городища располагалось селище, которое составляет с ним единый археологический комплекс.

— Жили на городище представители юхновской культуры — одной из тех, что существовали в эпоху раннего железного века в лесной зоне Европейской части России, — сообщает кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров. — Она занимала большие пространства — Подесенья, Курского Посеймья, и правобережья Верхней Оки. Пока древности этого времени изучены недостаточно. Тем и ценен выявленный памятник, он открывает неизвестные ранее страницы истории Тульского региона.

В ходе разведки на городище волонтер Тульской археологической экспедиции Юрий Петров нашел медную античную монету — обол. Он так определил ее датировку: отчеканена в Пантикапее в 275-245 годах до нашей эры.

В планах археологов провести на городище Струково полноценные исследования.