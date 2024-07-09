  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Под Тулой нашли неизвестное городище эпохи раннего железного века - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Под Тулой нашли неизвестное городище эпохи раннего железного века
Фото пресс-службы Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Под Тулой нашли неизвестное городище эпохи раннего железного века

Оно располагается на территории Большой Тулы, на правом берегу реки Сухая Воронка недалеко от деревни Струково.

Ученые продолжают выявлять на территории Тульской области памятники археологии, упомянутые предшественниками в научных публикациях XIX — начала XX века. Полевой сезон 2024 года подарил новые открытия — обнаружен археологический комплекс юхновской культуры IV–III веков до нашей эры. Среди находок на нем — первый в коллекции Государственного музея-заповедника «Куликово поле» античный медный обол. 

Керамика 2.jpg

Памятник археологии у деревни Струково впервые упоминается в работе историка Ивана Сахарова «Памятники Тульской губернии» 1851 года. В народном предании, как пишет исследователь, «городище известно за город, разоренный татарами». Долгое время памятник не привлекал внимания ученых. Лишь спустя 80 лет после первой публикации, в 1935 году, тульский археолог Михаил Андреевич Дружин предпринял попытку его изучить. Ученый установил, что под «городищем известно здесь широкое плато, поросшее молодым лесом и кустарником, без явных признаков валов и рвов». К сожалению, за него исследователь принял совершенно другую территорию неподалеку от настоящего памятника. Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в июне 2024 года отправились на разведки и локализовали «потерянное» городище.

Городище 2.jpg

Оно располагается на территории Большой Тулы, на правом берегу реки Сухая Воронка недалеко от деревни Струково. Сейчас местность активно застраивается, что может в будущем привести к разрушению хорошо сохранившегося памятника археологии. По найденным во время разведочных работ фрагментам керамики, ученые музея-заповедника «Куликово поле» датировали его периодом раннего железного века. 

Памятник однослойный. Жизнь на нем протекала в короткий промежуток времени — в IV–III века до нашей эры. При своих небольших размерах (55×25 м) городище обладает довольно серьезными укреплениями. Три вала и три рва защищали его со стороны поля, три вала и два рва — со стороны реки. Высота валов достигает 2 метров, а глубина рвов — до 1,5 метра в современном их состоянии. За валами городища располагалось селище, которое составляет с ним единый археологический комплекс.

— Жили на городище представители юхновской культуры — одной из тех, что существовали в эпоху раннего железного века в лесной зоне Европейской части России, — сообщает кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров. — Она занимала большие пространства — Подесенья, Курского Посеймья, и правобережья Верхней Оки. Пока древности этого времени изучены недостаточно. Тем и ценен выявленный памятник, он открывает неизвестные ранее страницы истории Тульского региона.

Керамика1.jpg

В ходе разведки на городище волонтер Тульской археологической экспедиции Юрий Петров нашел медную античную монету — обол. Он так определил ее датировку: отчеканена в Пантикапее в 275-245 годах до нашей эры.

В планах археологов провести на городище Струково полноценные исследования.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:14 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
городищеархеологи

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский теннисист завоевал медали на соревнованиях «Олимпийские надежды России»
Тульский теннисист завоевал медали на соревнованиях «Олимпийские надежды России»
В День семьи, любви и верности в Тульской области родилось 20 малышей
В День семьи, любви и верности в Тульской области родилось 20 малышей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.