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В Заокском районе археологи нашли фрагменты печных изразцов XVIII века
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

В Заокском районе археологи нашли фрагменты печных изразцов XVIII века

Изыскания проходили в усадьбе бояр Нарышкиных в селе Ченцово.

Вместе с историками и археологами в экспедиции участвуют учащиеся тульской гимназии № 30. Во время полевых работ археологи изучают особенности культурного слоя памятника архитектуры. Удалось выяснить, что в XV веке на месте раскопок находилось сельское поселение.

Общая площадь раскопов — 20 кв. м. Это поселение, на территории которого в разное время располагались усадьбы. Так археологи называют комплекс построек, включающий жилой дом и хозяйственные строения. Здесь же с XVII по XVIII век находились каширские металлургические заводы, которыми владел боярский род Нарышкиных.

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— Среди находок можно отметить фрагменты глиняной посуды XV-XVII веков, рельефных печных изразцов XVIII века, медную монету — денгу 1731 года, многочисленные свидетельства металлообработки, а также различные бытовые предметы. После обработки и реставрации артефакты поступят в фонд Тульского музейного объединения, — рассказал археолог Сергей Зацаринный.

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Тульская областьЗаокский район

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