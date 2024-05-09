В музее-заповеднике Ивана Тургенева «Бежин луг» покажут старинные фотографии дворянских семей

Фото предоставлены Тульским музейным объединением.

18 мая в 18.00 в филиале Тульского музейного объединения в Ночь музеев пройдет мероприятие «Семейный портрет».

Главными героями фотокарточек стали две четы: семья Мишиных, родственники выдающегося ученого-публициста Н. Я. Данилевского и потомки первого тульского гражданского губернатора А. И. Лопухина.

Фотография проникла в Россию сразу после ее изобретения в 1839 году. Уже в 1840-е годы открываются первые в России фотоателье. Практические все дворянские семьи начинают вести свои фотолетописи.

Гостям покажут 20 фотографий орловский фотографов второй половины XIX — начала XX веков.

Адрес музея: д. Красное Тургенево, ул. Школьная, 13, тел. +7(48756)2-35-10.

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