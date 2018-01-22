Тульский музей оружия приглашает студентов на выставки бесплатно

На фото – экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».

25 января все студенты России смогут бесплатно посетить экспозиции в здании-шлеме и кремле.

Тульский музей оружия, один из 10 лучших музеев России 2017 года по версии сайта о путешествиях TripAdvisor, приглашает студентов познакомиться с историей Тулы и увидеть редкие образцы огнестрельного, стрелкового и холодного оружия.

На данный момент в здании-шлеме (ул. Октябрьская, 2) работают экспозиции:

«Наша задача — превосходить!». Выставка посвящена 90-летию одного из ведущих оборонных предприятий страны — АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и 90-летию выдающегося конструктора-оружейника — Аркадия Георгиевича Шипунова;

«Тульский оружейный завод на переломе эпох. К 100-летию революции 1917 года». На выставке представлены исторические документы, фотографии, плакаты, кадры документальной кинохроники;

«История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». На выставке вы увидите подлинные музейные экспонаты в формате 3D и погрузитесь в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах.

В здании музея оружия на территории Тульского кремля работают следующие экспозиции:

совместный проект Тульского государственного музея оружия и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург) «Оружейные легенды XX века»;

выставка «Полет во времени. История стрел с каменного века», на которой представлены научные реконструкции стрел охотников каменного века, античных воинов и русских дружинников эпохи Средневековья, культовые и ритуальные стрелы народов Сибири, Дальнего Востока, Австралии, Северной и Южной Америки, инструменты для изготовления стрел, а также подлинные археологические артефакты;

выставка «Прошедшие сквозь века. Луки и арбалеты XX-XXI века» откроет вам историю побед советских и российских лучников на международных соревнованиях и продемонстрирует конструктивное разнообразие современного метательного оружия;

выставка «Легендарный Калашников», посвящённая жизни и творчеству знаменитого оружейника.

Не упустите шанс ознакомиться с одним из ведущих музеев России и не забудьте студенческий билет!

Справки по телефону 47-22-41.