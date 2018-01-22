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Тульский музей оружия приглашает студентов на выставки бесплатно
На фото – экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».

Тульский музей оружия приглашает студентов на выставки бесплатно

25 января все студенты России смогут бесплатно посетить экспозиции в здании-шлеме и кремле.

Тульский музей оружия, один из 10 лучших музеев России 2017 года по версии сайта о путешествиях TripAdvisor, приглашает студентов познакомиться с историей Тулы и увидеть редкие образцы огнестрельного, стрелкового и холодного оружия.

На данный момент в здании-шлеме (ул. Октябрьская, 2) работают экспозиции:

В здании музея оружия на территории Тульского кремля работают следующие экспозиции:

  • совместный проект Тульского государственного музея оружия и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург) «Оружейные легенды XX века»;
  • выставка «Полет во времени. История стрел с каменного века», на которой представлены научные реконструкции стрел охотников каменного века, античных воинов и русских дружинников эпохи Средневековья, культовые и ритуальные стрелы народов Сибири, Дальнего Востока, Австралии, Северной и Южной Америки, инструменты для изготовления стрел, а также подлинные археологические артефакты;
  • выставка «Прошедшие сквозь века. Луки и арбалеты XX-XXI века» откроет вам историю побед советских и российских лучников на международных соревнованиях и продемонстрирует конструктивное разнообразие современного метательного оружия;
  • выставка «Легендарный Калашников», посвящённая жизни и творчеству знаменитого оружейника.

Не упустите шанс ознакомиться с одним из ведущих музеев России и не забудьте студенческий билет!

Справки по телефону 47-22-41.

Автор: Вика Ерисковская, сегодня, в 10:19 +4
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