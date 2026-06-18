Его быстро нашли по камерам видеонаблюдения.

Фото УМВД по Тульской области.

В Туле полицейские установили рецидивиста, который регулярно заходил в магазин в микрорайоне Левобережном и выносил оттуда продукцию, чаще всего — элитный алкоголь.

Преступник приходил туда каждую неделю и незаметно прятал бутылки. За месяц он совершил пять краж. Общая сумма похищенного — около 49 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 40-летний местный житель. Его уже судили за разбой ранее.

«В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.