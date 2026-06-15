Он хотел получить деньги на открытие шиномонтажа.

Фото из архива Myslo.

В Донском прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

С сентября по декабрь 2024 года мужчина, будучи самозанятым, решил получить государственную поддержку. Он заключил социальный контракт на открытие своего дела — шиномонтажа.

Чтобы увеличить шансы на одобрение заявки, он предоставил чиновникам заведомо ложные сведения о том, что его семья имеет статус малоимущей. На основании этой недостоверной информации государство выделило ему единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей.

«Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал. Ущерб возместил в полном объеме», — отметили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Донской городской суд для рассмотрения по существу.