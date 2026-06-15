За победу сражались не привычные отряды, а 26 семейных команд — сильнейших в своих муниципалитетах.

Организаторами выступили региональный штаб «ЮНАРМИИ», «Движение Первых», Министерство молодёжной политики Тульской области, «Тулпатриотцентр» и фонд «Защитники Отечества».

Главная цель проекта — связать поколения. Родители и дети учились действовать как единое целое, где каждый готов прийти на помощь.

Участников ждала напряжённая квест-игра на маршруте с контрольными точками. Они показали знание истории родного края, навыки оказания первой помощи, разборку и сборку автомата, скорость, логику и смекалку в нестандартных задачах. А в творческом конкурсе семьи представили яркие визитные карточки.

Результаты регионального этапа:

1-е место — «Патриоты» (Тепло-Огаревский район),

2-е место — «Семейный десант» (Алексин),

3-е место — «Стрела» (Суворовский район).

Именно эти три семьи отправятся защищать честь Тульской области на всероссийском финале «Семейной Зарницы». Пожелаем им удачи и только побед!