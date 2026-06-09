Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.

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Тульская природоохранная прокуратура расследовала инцидент с незаконным рыбным промыслом на реке Черепеть в Суворовском районе.

Установлено, что в середине апреля местный житель, используя запрещенную сеть, выловил большое количество рыбы, включая щук, плотву и карасей. Применение подобного вида снасти признано способом массового уничтожения водных биоресурсов.

Согласно проведенным расчетам, общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила более 14 тысяч рублей. Материалы проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Ход расследования находится под контролем прокуратуры.



