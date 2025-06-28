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В суд передали дело машиниста, воровавшего дизельное топливо с тепловоза

В суд передали дело машиниста, воровавшего дизельное топливо с тепловоза

Преступные действия машиниста пресекли транспортные полицейские.

Дознанием ЛО МВД России на станции Тула окончено расследование уголовного дела по обвинению машиниста в покушении на хищение дизельного топлива с тепловоза.

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В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь на своем рабочем месте на станции Присады Киреевского района, ослабил гайки на штуцере фильтра тонкой очистки топливной системы тепловоза и при помощи резинового шланга слил в канистры дизельное топливо. Добычу погрузил в свой автомобиль.

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«Довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками линейного отдела полиции. Общий вес похищенного топлива составил 54,4 кг», — сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Отделением дознания ЛО МВД России на станции Тула в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статьи 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества). Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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