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Туляк лишился иномарки за пьянство за рулем
Фото из архива Myslo.

Туляк лишился иномарки за пьянство за рулем

Мужчину приговорили к обязательным работам.

В Щекино мужчина, ранее получивший административный штраф за вождение в состоянии опьянения, 5 марта 2025 года вновь сел за руль собственного автомобиля Hyundai Tucson, передвигаясь по улицам города. Нарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Суд приговорил его к обязательным работам на 300 часов, а также ограничил право заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортом, на срок 2 года 6 месяцев.

Иномарку нарушителя конфисковали в пользу государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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