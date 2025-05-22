Туляк лишился иномарки за пьянство за рулем

Фото из архива Myslo.

В Щекино мужчина, ранее получивший административный штраф за вождение в состоянии опьянения, 5 марта 2025 года вновь сел за руль собственного автомобиля Hyundai Tucson, передвигаясь по улицам города. Нарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Суд приговорил его к обязательным работам на 300 часов, а также ограничил право заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортом, на срок 2 года 6 месяцев.

Иномарку нарушителя конфисковали в пользу государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.