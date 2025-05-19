За три дня на дорогах Тульской области гаишники задержали 36 пьяных водителей

С 16 мая по 18 мая, сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области были установлены 36 водителей с признаками опьянения. Десять из них были пьяны, один при этом не имел водительского удостоверения.
Один человек задержан за передачу управления машиной лицу, находящемуся в состоянии опьянения. 17 человек отказались пройти медосвидетельствование (у четверых из них нет водительского удостоверения).
В отношении восьми водителей за рецидив пьяной езды собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД! Если вам известно о фактах пьяной езды, звоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.