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За три дня на дорогах Тульской области гаишники задержали 36 пьяных водителей
Фото из архива Myslo

За три дня на дорогах Тульской области гаишники задержали 36 пьяных водителей

Восьмерым из них грозит уголовная ответственность – ранее они уже садились за руль подшофе.

С 16 мая по 18 мая, сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области были установлены 36 водителей с признаками опьянения. Десять из них были пьяны, один при этом не имел водительского удостоверения.

Один человек задержан за передачу управления машиной лицу, находящемуся в состоянии опьянения. 17 человек отказались пройти медосвидетельствование (у четверых из них нет водительского удостоверения).

В отношении восьми водителей за рецидив пьяной езды собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД! Если вам известно о фактах пьяной езды, звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.

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вчера, в 22:30 0
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