За три дня на дорогах Тульской области гаишники задержали 36 пьяных водителей

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Восьмерым из них грозит уголовная ответственность – ранее они уже садились за руль подшофе.

С 16 мая по 18 мая, сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области были установлены 36 водителей с признаками опьянения. Десять из них были пьяны, один при этом не имел водительского удостоверения.

Один человек задержан за передачу управления машиной лицу, находящемуся в состоянии опьянения. 17 человек отказались пройти медосвидетельствование (у четверых из них нет водительского удостоверения).

В отношении восьми водителей за рецидив пьяной езды собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД! Если вам известно о фактах пьяной езды, звоните по телефонам: