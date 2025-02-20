В Ясногорском районе автоледи лишилась иномарки после повторной пьяной езды

Фото из архива Myslo.

В Ясногорском районе гособвинитель прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы региона. Она признана виновной за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В январе 2025 года жительница Ясногорска, уже лишенная водительских прав, вновь села за руль своего Volkswagen Touareg в пьяном состоянии. Сотрудники ГАИ остановили женщину на улице Свободы.

Суд приговорил виновную к 200 часам обязательных работ. Кроме того, женщине запретили почти на 3 года садиться за руль и конфисковали иномарку. Приговор не вступил в законную силу.