Наркодельцы из Рязани избили полицейского, который пытался их задержать

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.

11 декабря стражи порядка получили информацию о том, что неизвестные лица занимаются распространением запрещенных веществ через тайники-закладки.

В кратчайшие сроки было установлено местонахождение подозреваемых, которые передвигались на автомобиле. Находившийся за рулем мужчина отказался выполнить законные требования полицейских и попытался скрыться.

Во время движения один из оперативников успел запрыгнуть в автомобиль. Чтобы избавиться от полицейского молодые люди наносили ему удары и применили слезоточивый газ. В ходе потасовки водитель не справился с управлением и попал в дорожно-транспортное происшествие. К этому времени на место прибыли другие сотрудники. Во время досмотра автомобиля изъято 49 свертков с кокаином.

По предварительной информации, задержанные успели разложить закладки с наркотиками в различных районах Тульской области. Примерный вес может превышать один килограмм. Полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест, где были спрятаны наркотические средства, и их изъятию.

В настоящий момент задержанным избрана мера пресечения в виде ареста.