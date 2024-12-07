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Жительницу Узловой признали виновной в разбое: женщина лишится свободы на 7 лет

Жительницу Узловой признали виновной в разбое: женщина лишится свободы на 7 лет

Приговор огласил межрайонный суд.

В Узловой 31-летния Евгения Л. признана виновной в разбое, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 10 июля обвиняемая вместе с подельником решила ограбить знакомую. Вместе они пришли в квартиру потерпевшей и Евгения попросила знакомую попить. Та отошла на кухню и за ней бросился подельник Евгении. Мужчина сломал потерпевшей нос, а потом, угрожая ножом, заставил её прекратить звать на помощь.

После этого Евгения связала руки и ноги знакомой, а затем с подельником обокрала её. Парочка утащила ювелирные украшения, деньги и мобильный телефон. Ущерб от их действий составил 68 274 рубля.

Приговором суда Евгении Л. назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы. 


 

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