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Массовые рейды ГИБДД в Тульской области на этих выходных: что проверяют?

Массовые рейды ГИБДД в Тульской области на этих выходных: что проверяют?

Рейды проходят с 29 ноября по 1 декабря.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области на территории всего региона проводятся очередные массированные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, направленные на профилактику ДТП.
 
За вечер пятницы только на территории города Тулы выявлено 70 нарушений Правил дорожного движения. В частности, 2 факта управления транспортным средством водителем с признаками опьянения, 4 факта управления водителями, не имеющими права управления транспортными средствами. Все нарушители были отстранены от управления, а транспортные средства задержаны путем перемещения на специализированную стоянку.
 
Кроме того, зафиксированы следующие нарушения:
 
  • управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;
  • управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков;
  • нарушение ПДД РФ пешеходами;
  • нарушение требований к перевозке детей;
  • управление транспортным средством с техническими неисправностями;
  • несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и другие.
За указанный период автоинспекторы установили трех иностранцев, двое из которых осуществляли незаконную деятельность по перевозке пассажиров, а 1 гражданин иностранного государства был ранее лишён права управления транспортными средствами. Все они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобили задержаны путем перемещения на специализированную стоянку.
 
 
Отметим, что на территории областного центра за минувшие сутки не произошло ни одного ДТП, в котором погибли либо получили ранения люди.
 
Госавтоинспекция Тульской области информирует, что сегодня и завтра усиленная работа по профилактике и пресечению нарушений ПДД РФ так же продолжится.

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