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Тульский СК назвал имя чиновника, которому вменяют взятки на 74 млн рублей
Фото Артёма Жильцова

Тульский СК назвал имя чиновника, которому вменяют взятки на 74 млн рублей

Это заместитель гендиректора УВО Минтранса России Алексей Борисов.

Следственными органами СК России по Тульской области расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ России, в отношении заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова. Ему вменяют взяточничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2014 по 2021 год Борисов, будучи заместителем начальника ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» и начальником ФКУ «Уралуправтодор», получил через посредника от руководителя ООО «С-ДСУ 111» два автомобиля марки Porcshe и четыре Mercedes-Benz.

Кроме того, взяткодатель взял на себя расходы по страхованию и обслуживанию премиальных иномарок, а также оплате всех штрафов Общая сумма мзды превысила 74 млн рублей.

Чиновник, взяткодатель и посредник задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении коррупционного преступления. По ходатайству следователя все трое заключены под стражу.

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