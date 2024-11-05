Тульский СК назвал имя чиновника, которому вменяют взятки на 74 млн рублей

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Следственными органами СК России по Тульской области расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ России, в отношении заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова. Ему вменяют взяточничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2014 по 2021 год Борисов, будучи заместителем начальника ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» и начальником ФКУ «Уралуправтодор», получил через посредника от руководителя ООО «С-ДСУ 111» два автомобиля марки Porcshe и четыре Mercedes-Benz.

Кроме того, взяткодатель взял на себя расходы по страхованию и обслуживанию премиальных иномарок, а также оплате всех штрафов Общая сумма мзды превысила 74 млн рублей.

Чиновник, взяткодатель и посредник задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении коррупционного преступления. По ходатайству следователя все трое заключены под стражу.