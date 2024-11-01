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Слепой инвалид завещал долю в квартире продавщице магазина. Его сестра считает, что та его спаивала

Слепой инвалид завещал долю в квартире продавщице магазина. Его сестра считает, что та его спаивала

Странная история из Щекино.

Жизнь 49-летнего Александра Алексеева можно сравнить с затянувшимся самоубийством. Вернувшись из армии, мужчина устроился работать монтером путей в РЖД, но довольно быстро предпочел более приятное времяпрепровождение — начал пить. И пить безбожно.

С работы мужчину уволили, и он перебивался тем, что находил и сдавал металлолом. Окончательно сгинуть в алкогольном делирии ему не давала сестра. Светлана раз за разом спасала брата, став его своеобразным ангелом-хранителем.

— С каждым годом запои Саши становились все длительнее, а редкие промежутки вменяемого состояния — короче, — вспоминает женщина. — В какой-то момент дошло до того, что ему начали слышаться голоса в голове. Он окончательно перестал контролировать себя: пытался покончить с собой. Всего таких попыток было 6.

В 2007 году, после очередной попытки, он ослеп и получил инвалидность. Но пить так и не бросил.

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Сестра Александра Светлана Холяева.

После оформления инвалидности Александру больше не пришлось ломать голову над тем, как добыть деньги на спиртное. На покупку водки он спускал всю пенсию. А около 5 лет назад свел знакомство с 47-летней продавщицей Катей (имя изменено — Прим. ред.). Та работала в магазине, круглосуточно снабжая мужчину выпивкой.

— Если до этой встречи Саша делал какие-то шаги в сторону избавления от зависимости, то потом все пошло насмарку, — делится Светлана. — Трижды возили его в центр реабилитации слепых в Волоколамск: он научился там ухаживать за собой. А в четвертый раз Саша настоял, чтобы его отвезла Катя.

Так его из центра выгнали и внесли в черный список, потому что он постоянно пил. А кто помог привезти в центр алкоголь, догадаться не сложно.

С тех пор Александр постепенно угасал: курсировал между магазином, в котором работала Екатерина, отделением наркологии и психиатрической клиникой. В 2023 году у мужчины обнаружили рак горла и в феврале 2024 года он скончался.

Месяцем позже Светлана отправилась к нотариусу, которая огорошила женщину: оказывается, её брат написал завещание, оставив ¼ доли квартиры той самой продавщице Кате.

— Выяснилось, что мой брат, который практически никогда не был трезвым, успел сходить к нотариусу, съездить на осмотр к психиатру в городскую больницу, — продолжает Светлана. — Причем, как сказала нотариус, первый раз она не стала заверять завещание, так как брат не смог поставить подпись.

Однако через пару дней заверить бумагу удалось: нотариус заболела, и за нее процедуру выполнила ее помощница. Подпись в завещании брат так и не поставил, за него это сделал таинственный рукоприкладчик.

Более того, в справке от психиатра, датированной 19 июля, было указано, что Саша в ясном сознании.

Но этого не могло быть, потому что 12 июля был день рождения Сашиной крестницы, и брат пил пару недель. Какое тут может быть ясное сознание?!

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Еще одной загадкой для Светланы стала пропажа денег у Александра. Как-то мужчина захотел накопить на компьютер с дисплеем Брайля и тифлоклавиатурой. Стал отдавать часть пенсии сестре, чтобы не пропивать её целиком. А после очередного визита продавщицы, которая приходила к нему, только когда он был дома один, внезапно затребовал у Светланы всю накопленную сумму.

— Разумеется, деньги исчезли, — рассказывает Светлана. — А за три недели до смерти исчез и Саша. Екатерина вместе с подругой отвезла его в хоспис, но там его не приняли, потому что он уже не мог есть — из-за рака на горле образовались огромные шишки. Говорить даже не мог. Из хосписа Сашу увезли в больницу, прооперировали и вставили в пищевод трубку. А потом снова увезли в хоспис. Екатерина велела сотрудникам никого к нему не пускать. Мол, она его единственный близкий человек и она его похоронит, как он помрёт. Для чего этот фортель нужен был — не понимаю до сих пор.

В беседе с журналистом Myslo продавщица Екатерина клятвенно заверила, что знала Александра чуть ли не с детства. И что в последние годы помогала ему исключительно по доброте душевной:

— Чтобы он дома не сидел, именно я возила его на всякие мероприятия для слепых. Он резьбой по дереву занимался, грамоты получал. А его сестра хотела, чтоб он дома сидел. В итоге, она подала на меня в суд. Но правда-то на моей стороне!

Я за доброту страдаю, а ведь у меня еще две бабушки есть, за которыми присматриваю.

Вдруг их родственнички мне тоже нервотрепку устроят? Лучше добра не делать никому.

Надеюсь, суд быстро разберется, кто прав: у меня все документы имеются. Если у вас вопросы закончились, то я пойду, мне работать надо.

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Кстати, по официальным данным продавщица Екатерина является безработной. А в ноябре 2023 года она получила судимость за сбыт пребагалина — синтетического противоэпилептического средства, запрещенного к свободному обороту. Приговором суда женщине было назначено наказание в виде штрафа в 10 000 рублей. 

— Уже в суде Екатерина приводила свидетелей, которые, по её мнению, должны были рассказать, что она одна ухаживала за братом, — завершает Светлана. — А по факту, они только подтверждали, что она его спаивает. Говорили, мол, Катька — баба мировая. До самой смерти Сашкиной таскала ему пакеты звенящие. Мне она на заседаниях чуть ли не подмигивала, заявляя, что после суда либо подселит кого-нибудь ко мне в квартиру, либо продаст свою долю…

Судебный процесс занял всего пять заседаний. Сославшись на справку от психиатра, предоставленную Екатериной, суд посчитал, что на момент составления завещания Александр мог принимать решения самостоятельно. В иске женщине было отказано.

В ближайшее время женщина подаст апелляцию. Myslo продолжит следить за этой историей. 

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сегодня, в 14:14 +5
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