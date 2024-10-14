Кадр из видео транспортной полиции
Неадекватный туляк устроил дебош на борту самолета
В Красноярске транспортные полицейские задержали жителя Тульской области за мелкое хулиганство.
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Красноярска поступило сообщение о том, что на борт прибывающего из Москвы самолета требуются сотрудники транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.
На месте происшествия транспортные полицейские установили, что 57-летний житель Тульской области с видимыми признаками опьянения во время полета не выполнял просьбы экипажа занять свое место и пристегнуть ремень безопасности, ходил по салону. На требования работников авиакомпании соблюдать общественный порядок и правила полета гражданин ответил нецензурной бранью, агрессивно реагировал на замечания других пассажиров, рассказали в Сибирском линейном управлении МВД России.
Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили гражданина в дежурную часть, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).
В транспортной полиции напомнили, что в случае невыполнения правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушителю придется возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.
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