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Сотрудники ГИБДД проводят в Туле масштабные рейды: видео

Сотрудники ГИБДД проводят в Туле масштабные рейды: видео

Они продлятся до 1 сентября.

С 30 августа по 1 сентября на территории Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

Только за вечер пятницы и ночь субботы в Туле выявлено 71 административное правонарушение, в том числе 3 факта управления водителями в состоянии опьянения. Кроме того, гаишникам попались шесть автомобилистов, которые не имеют водительских прав. 

Также зафиксированы следующие нарушения:

  • нарушение требований к перевозке детей;
  • выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств;
  • нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;
  • нарушение ПДД РФ пешеходами и водителями средств индивидуальной мобильности;
  • несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
  • неуплата административного штрафа в срок и другие.

За указанный период автоинспекторы установили два иностранных гражданина, которые незаконно занимались пассажирскими перевозками. Шесть иностранцев без регистрации и документов доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Госавтоинспекция Тульской области обращает внимание, что сегодня и завтра также пройдут подобные рейды. В дальнейшем они их будут проводить регулярно.

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