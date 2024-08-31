Сотрудники ГИБДД проводят в Туле масштабные рейды: видео

С 30 августа по 1 сентября на территории Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий.
Только за вечер пятницы и ночь субботы в Туле выявлено 71 административное правонарушение, в том числе 3 факта управления водителями в состоянии опьянения. Кроме того, гаишникам попались шесть автомобилистов, которые не имеют водительских прав.
Также зафиксированы следующие нарушения:
- нарушение требований к перевозке детей;
- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств;
- нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;
- нарушение ПДД РФ пешеходами и водителями средств индивидуальной мобильности;
- несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- неуплата административного штрафа в срок и другие.
За указанный период автоинспекторы установили два иностранных гражданина, которые незаконно занимались пассажирскими перевозками. Шесть иностранцев без регистрации и документов доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.
Госавтоинспекция Тульской области обращает внимание, что сегодня и завтра также пройдут подобные рейды. В дальнейшем они их будут проводить регулярно.