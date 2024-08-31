Сотрудники ГИБДД проводят в Туле масштабные рейды: видео

С 30 августа по 1 сентября на территории Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий.

Только за вечер пятницы и ночь субботы в Туле выявлено 71 административное правонарушение, в том числе 3 факта управления водителями в состоянии опьянения. Кроме того, гаишникам попались шесть автомобилистов, которые не имеют водительских прав.

Также зафиксированы следующие нарушения:

нарушение требований к перевозке детей;

выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств;

нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;

нарушение ПДД РФ пешеходами и водителями средств индивидуальной мобильности;

несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

неуплата административного штрафа в срок и другие.

За указанный период автоинспекторы установили два иностранных гражданина, которые незаконно занимались пассажирскими перевозками. Шесть иностранцев без регистрации и документов доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Госавтоинспекция Тульской области обращает внимание, что сегодня и завтра также пройдут подобные рейды. В дальнейшем они их будут проводить регулярно.