В Туле инспекторы ДПС устроили погоню за 15-летним подростком на ВАЗе

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Юноша заехал во двор и врезался в дерево.

В Туле 15-летний водитель ВАЗ-210740 проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться, спровоцировав погоню. Инцидент произошел сегодня ночью, 22 августа, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Погоня закончилась, когда подросток заехал во двор и врезался в дерево. Оказалось, что парень взял машину у родственника, документов при себе не имел.

— Информация о нарушениях ПДД РФ передана в территориальный отдел по делам несовершеннолетних, где будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности родителей юноши, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДТП никто не пострадал. Машину отправили на спецстоянку.