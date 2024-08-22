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В Туле инспекторы ДПС устроили погоню за 15-летним подростком на ВАЗе
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле инспекторы ДПС устроили погоню за 15-летним подростком на ВАЗе

Юноша заехал во двор и врезался в дерево.

В Туле 15-летний водитель ВАЗ-210740 проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться, спровоцировав погоню. Инцидент произошел сегодня ночью, 22 августа, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. 

Погоня закончилась, когда подросток заехал во двор и врезался в дерево. Оказалось, что парень взял машину у родственника, документов при себе не имел. 

— Информация о нарушениях ПДД РФ передана в территориальный отдел по делам несовершеннолетних, где будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности родителей юноши, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ДТП никто не пострадал. Машину отправили на спецстоянку. 

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Автор:
сегодня, в 15:09 +2
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