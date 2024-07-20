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В Тульской области подросток на «Ниссане» пытался скрыться от полиции, устроил ДТП и сбежал
Фото из архива Myslo.ru.

В Тульской области подросток на «Ниссане» пытался скрыться от полиции, устроил ДТП и сбежал

Правда вскоре парень вернулся на место ДТП.

19 июля в 21:10 на 2-м километре автодороги Воскресенское-Дубна-Поречье-Бобошино Дубенского района сотрудники областного батальона ДПС во время несения службы заметили «Ниссан Альмера», водитель которого, не доехав 100 метров до патрульного автомобиля, резко развернулся и продолжил движение в обратную сторону. Поведение водителя вызвало подозрение у сотрудников ДПС, и они приняли решение о его остановке.

Несмотря на включённые на патрульном автомобиле звуковые и световые сигналы, требование полицейских об остановке водитель проигнорировал. Через непродолжительное время, водитель преследуемого автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и угодил в кювет и там врезался в бетонное ограждение. После этого он убежал с места ДТП.

В автомобиле остались две девушки 17 лет. Выяснилось, что водителем автомобиля «Ниссан» оказался их сверстник.  Позднее парень вернулся на место аварии.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. На несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы:

  • по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без водительского удостоверения),
  • по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (не выполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства),
  • по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки).

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