В Туле 22-летнего мигранта оштрафовали за оскорбления русских женщин в соцсетях

Тульские силовики вычислили 22-летнего уроженца Узбекистана, который в комментариях одного из телеграм-каналов поливал грязью и оскорблял женщин по национальному признаку.
Реакция последовала почти незамедлительно – мигранта оштрафовали на 20 тысяч рублей по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
В телеграм-канале «Тула. ЭкстремиZм» опубликовано видео с извинениями: молодой человек просит прощения за свой поступок, объясняя недостойное поведение собственной глупостью и обещает больше так не делать.
Кроме того, за другие нарушения законодательства мигранта арестовали на 15 суток, после отбытия наказания он будет выдворен из страны.