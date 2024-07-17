В Туле 22-летнего мигранта оштрафовали за оскорбления русских женщин в соцсетях

Кадр из видео t.me/extremism_71

Кроме того, ближайшие 15 суток «иностранный специалист» проведёт в изоляторе временного содержания, а затем в принудительном порядке покинет Россию.

Тульские силовики вычислили 22-летнего уроженца Узбекистана, который в комментариях одного из телеграм-каналов поливал грязью и оскорблял женщин по национальному признаку.

Реакция последовала почти незамедлительно – мигранта оштрафовали на 20 тысяч рублей по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В телеграм-канале «Тула. ЭкстремиZм» опубликовано видео с извинениями: молодой человек просит прощения за свой поступок, объясняя недостойное поведение собственной глупостью и обещает больше так не делать.

Кроме того, за другие нарушения законодательства мигранта арестовали на 15 суток, после отбытия наказания он будет выдворен из страны.