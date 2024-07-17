  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле 22-летнего мигранта оштрафовали за оскорбления русских женщин в соцсетях - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле 22-летнего мигранта оштрафовали за оскорбления русских женщин в соцсетях
Кадр из видео t.me/extremism_71

В Туле 22-летнего мигранта оштрафовали за оскорбления русских женщин в соцсетях

Кроме того, ближайшие 15 суток «иностранный специалист» проведёт в изоляторе временного содержания, а затем в принудительном порядке покинет Россию.

Тульские силовики вычислили 22-летнего уроженца Узбекистана, который в комментариях одного из телеграм-каналов поливал грязью и оскорблял женщин по национальному признаку. 

Реакция последовала почти незамедлительно – мигранта оштрафовали на 20 тысяч рублей по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В телеграм-канале «Тула. ЭкстремиZм» опубликовано видео с извинениями: молодой человек просит прощения за свой поступок, объясняя недостойное поведение собственной глупостью и обещает больше так не делать.

Кроме того, за другие нарушения законодательства мигранта арестовали на 15 суток, после отбытия наказания он будет выдворен из страны.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 22:25 0
Другие статьи по темам
Событие
оскорблениесоцсетимигрантвыдворениештраф
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 18 июля
Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 18 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.