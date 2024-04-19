Тульский минобр о происшествии в школе-интернате: «Пострадавших нет»

Фото Алексея Пирязева.

Дерево, упавшее на крышу Тульского областного центра образования, располагалось за территорией учреждения. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

— Удар пришелся по фасаду учебного корпуса, расположенного по адресу ул. Бундурина, 47. В результате падения дерева разбиты два окна на втором и третьем этажах. Повреждена одна секция профлиста металлического ограждения, две секции погнуты, — отметили в пресс-службе ведомства.

Подчеркнули, что пострадавших среди детей и сотрудников центра нет. Начаты работы по ликвидации последствий происшествий. В здании продолжается учебный процесс.