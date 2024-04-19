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Тульский минобр о происшествии в школе-интернате: «Пострадавших нет»
Фото Алексея Пирязева.

Тульский минобр о происшествии в школе-интернате: «Пострадавших нет»

В ведомстве прокомментировали ситуацию.

Дерево, упавшее на крышу Тульского областного центра образования, располагалось за территорией учреждения. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.  

— Удар пришелся по фасаду учебного корпуса, расположенного по адресу ул. Бундурина, 47. В результате падения дерева разбиты два окна на втором и третьем этажах. Повреждена одна секция профлиста металлического ограждения, две секции погнуты, — отметили в пресс-службе ведомства. 

Подчеркнули, что пострадавших среди детей и сотрудников центра нет. Начаты работы по ликвидации последствий происшествий. В здании продолжается учебный процесс.

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сегодня, в 13:07 0
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Место
Тульский областной центр образованияулица Софьи Перовскойминистерство образования Тульской области

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