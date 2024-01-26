Туляка будут судить за пьяный дебош в мужском монастыре

Фото Артема Жильцова

Сейчас он находится под домашним арестом.

Предварительное слушание по делу жителя Новомосковска состоится в райсуде 29 января. Ему предъявили обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также по статье «Хулиганство».



Установлено, 28 октября мужчина находился в Свято-Успенском мужском монастыре в нетрезвом состоянии. Обвиняемый выкрикивал фразы, оскорбляющие чувства верующих, а также повредил предметы церковной утвари. Мужчина опрокинул аналой, разбил стеклянную вазу. Металлическим подсвечником ударил стекла киотов двух икон.

– В данный момент обвиняемый находится под домашним арестом, – отметили в пресс-службе райсуда.

