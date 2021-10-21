В Туле водитель Kia Rio сбил коляску с ребенком
Предполагается, что мама малыша нарушила правила дорожного движения.
Вечером 20 октября на ул. Максима Горького в Туле произошло ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель легкового автомобиля Kia Rio сбил коляску, в которой находился мальчик 2020 года рождения. В момент происшествия коляску везла 27-летняя мама ребенка.
«В результате ДТП мальчик получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.
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