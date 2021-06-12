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У туляка из подвала похитили 4 колеса и самовар

У туляка из подвала похитили 4 колеса и самовар

Кража произошла в деревне Прудное Ленинского района. Вором оказался 23-летний житель Косой Горы.

Мужчина сообщил полицейским, что злоумышленники подобрали ключи от подвального помещения его дома и украли 4 автомобильных колеса и самовар. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи житель Косой Горы 1993 г.р. Он доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От молодого человека получены признательные показания. При проведении обыска похищенное имущество обнаружено и изъято.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Место
ПрудноеКосая Гора
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