Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей

Профилактическое мероприятие в областном центре прошло с 12 по 26 февраля.

Инспекторы ДПС проверяли в грузовиках исправность тахографов, наличие необходимых документов на транспортное средство, ОСАГО, оформленные путевые листы с отметками медицинского работника и механика.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, во время рейда инспекторы ДПС осмотрели 573 грузовиков, на водителей составлено 148 административных материалов за нарушения в области безопасности дорожного движения.

К административной ответственности привлечены 12 должностных и 1 юридическое лицо автопредприятий, имеющих на балансе грузовой транспорт.

Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований Правил дорожного движения.