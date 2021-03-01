Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей
Профилактическое мероприятие в областном центре прошло с 12 по 26 февраля.
Инспекторы ДПС проверяли в грузовиках исправность тахографов, наличие необходимых документов на транспортное средство, ОСАГО, оформленные путевые листы с отметками медицинского работника и механика.
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, во время рейда инспекторы ДПС осмотрели 573 грузовиков, на водителей составлено 148 административных материалов за нарушения в области безопасности дорожного движения.
К административной ответственности привлечены 12 должностных и 1 юридическое лицо автопредприятий, имеющих на балансе грузовой транспорт.
Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований Правил дорожного движения.
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