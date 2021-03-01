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Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей

Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей

Профилактическое мероприятие в областном центре прошло с 12 по 26 февраля.

Инспекторы ДПС проверяли в грузовиках исправность тахографов, наличие необходимых документов на транспортное средство, ОСАГО, оформленные путевые листы с отметками медицинского работника и механика.
 
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, во время рейда инспекторы ДПС осмотрели 573 грузовиков, на водителей составлено 148 административных материалов за нарушения в области безопасности дорожного движения.
 
К административной ответственности привлечены 12 должностных и 1 юридическое лицо автопредприятий, имеющих на балансе грузовой транспорт.
 
Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований Правил дорожного движения.
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Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей, Фото: 1
Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей, Фото: 2
Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей, Фото: 3
Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей, Фото: 4
Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей, Фото: 5
Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей, Фото: 6
Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей, Фото: 7
Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей, Фото: 8
Рейд «Грузовик»: В Туле сотрудники ГИБДД составили больше сотни протоколов на нарушителей, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:20 +1
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