Кольцо от Россельхозбанка — функциональное решение традиционного весеннего вопроса

В Россельхозбанке отмечают стабильный рост популярности нового современного способа оплаты — платежного кольца PayRing. За 2020 год его продажи выросли более чем в пять раз. 70% всех платежных колец были черного цвета, при этом такой аксессуар выбирали для себя как мужчины, так и женщины.

Платежные кольца имеют стильный, лаконичный дизайн и выполнены из циркониевой керамики — материала, широко используемого популярными ювелирными брендами.

Такой аксессуар будет не только оригинальным, но и полезным подарком, ведь кольцо оснащено чип-модулем, обеспечивающим платежную функцию по технологии NFC.

Пользоваться им просто: нужно лишь поднести руку с кольцом к терминалу, поддерживающему бесконтактную оплату картой.

Благодаря высокопрочным материалам кольцо не боится воды, с ним можно заниматься спортом и даже плавать.

«Я достаточно давно пользуюсь услугами Россельхозбанка. Платежное кольцо мне показалось очень интересным и современным предложением. А приобрела я его за баллы, которые по программе лояльности «Урожай» начисляются при каждой покупке. Кроме того, что само колечко очень симпатичное, им удобно пользоваться, ведь для похода в магазин теперь не надо брать с собой бумажник и постоянно держать наготове телефон — достаточно просто приложить к терминалу ладонь», — рассказывает клиент Тульского филиала банка Ирина Суслова.

«По нашей статистике в 2020 году одновременно с ростом доли бесконтактных форм оплаты популярность кольца как платежного инструмента увеличилась в пять раз. В Тульском филиале эта тенденция сохраняется. Использовать платежное кольцо Pay Ring, прежде всего, удобно — теперь не надо носить с собой наличность, карту или телефон. Это стильный аксессуар, а благодаря тому, что оно привязано к неименному счету, это желанный подарок близкому человеку к любому празднику. Считаю, что это отличный вариант подарка на 8 Марта», — рассказал заместитель директора Тульского филиала РСХБ Олег Мосин.

О том, как работает платежное кольцо, рассказывает новый ролик Россельхозбанка, опубликованный на YouTube. Молодая мама оплачивает покупки кольцом, не выпуская из рук ребенка и бутылочку с детским питанием. Девушка с Pay Ring помогает расплатиться в продуктовом магазине своему знакомому, который не смог это сделать через смартфон с распознаванием лица из-за надетой медицинской маски. Мужчина оплачивает кольцом проезд в транспорте, не снимая защитных перчаток. Молодой человек в бассейне выныривает около пул-бара, заказывает напиток и оплачивает его платежным кольцом. И это лишь небольшая часть пользовательских сценариев, в которых удобно использовать Pay Ring.

rshb.ru. После оформления и оплаты заказ будет доставлен клиенту курьером или «Почтой России». За подробностями обращайтесь по адресам в г. Тула: ул. Тургеневская, 5, Красноармейский пр., 21, и в любой из 19 дополнительных офисов на территории Тульской области. Приобрести платежное кольцо можно самостоятельно на сайте. После оформления и оплаты заказ будет доставлен клиенту курьером или «Почтой России». За подробностями обращайтесь по адресам в г. Тула: ул. Тургеневская, 5, Красноармейский пр., 21, и в любой из 19 дополнительных офисов на территории Тульской области.

Телефон горячей линии 8 (800) 100-0-100.

Обращаем внимание, что в связи с проведением ремонта офиса АО «Россельхозбанк» по адресу Тула, пр. Ленина, 127 обслуживание клиентов по данному адресу временно не осуществляется, просим обращаться в офисы на ул. Тургеневской, 5 и на Красноармейском пр, 21. Приносим извинения клиентам за временные неудобства. Меняемся к лучшему для вас!

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Платежное кольцо PayRing* - техническое устройство в виде кольца с бесконтактным банковским платежным приложением, позволяющим осуществлять бесконтактные платежи при совершении оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, операции по переводу денежных средств, снятию наличных денежных средств и пополнению счета в банкоматах, информационно-платежных терминалах, электронных терминалах с бесконтактным обслуживанием и не предназначенным для использования в электронных терминалах в подразделениях АО «Россельхозбанк», осуществляющих операции по приему и/или выдаче наличных денежных средств с использованием карт (ПВН АО «Россельхозбанк»).

Для активации платежной функции кольца необходимо посетить офис АО «Россельхозбанка» для выбора тарифного плана и открытия счета либо для привязки платежного продукта к счету для действующих клиентов АО «Россельхозбанка». Оформить карту в виде форм-фактора возможно, только если это предусмотрено тарифным планом карточного продукта.

* Услуги предоставляет АО «Пэй Ринг». Pay Ring — платежное кольцо (англ. яз.).

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