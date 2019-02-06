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За сутки в Туле сгорели три автомобиля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

За сутки в Туле сгорели три автомобиля

Пострадавших нет.

За сутки в Туле сгорели три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области. Так, 5 февраля в 18.01 загорелся автомобиль «Тойота Прадо», расположенный в Туле на 6-ом Солнечном проезде.

В результате происшествия у автомобиля выгорели моторный отсек и салон автомобиля. В гараже обгорела деревянная обшивка стен и потолка на площади 10 кв. м.

6 февраля в 2.35 загорелась «Шкода Октавия», которая находилась на Красноармейском проспекте.

Открытое горение было ликвидировано в 2.42. В результате происшествия выгорело багажное отделение, оплавилось лакокрасочное покрытие задней части автомобиля. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 2 единицы техники.

В 3.35 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Мерседес», расположенного в поселке Плеханово на ул. Заводской. Пожарные прибыли на место происшествия в 3.43.

В результате пожара выгорел моторный отсек и салон, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса автомобиля.

Причина пожаров устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +1
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