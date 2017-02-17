В Туле пассажирский поезд закидали камнями

Одним из камней едва не разбили окно поезда, но, к счастью, никто не пострадал.

16 февраля около 12.00 на перегоне Криволучье–Тула-1, расположенном в черте города, неизвестные закидали камнями вагоны пассажирского поезда №317Б, шедшего по маршруту Караганды – Барановичи.

Один из камней попал в стеклопакет окна, внешнее стекло треснуло, но выдержало. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Пресс-служба РЖД отмечает, что случаи, когда пассажирские и пригородные поезда становятся мишенью вандалов, не редки, и напоминает: такие действия неприемлемы. Они создают угрозу жизни и здоровью как железнодорожников, так и пассажиров.

Железнодорожники обратились в правоохранительные органы, чтобы найти злоумышленников и привлечь их к ответственности. Пассажирский поезд продолжил движение по маршруту по графику.