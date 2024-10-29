Новый милый фотоконкурс «Семейные реликвии»

Загружайте свои фото сюда

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

2 Принимаются снимки только хорошего качества.

3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.

4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.

5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.

6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.

7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 29 октября по 12 ноября.

Голосование продлится до 15 ноября.