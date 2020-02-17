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Февральские Кондуки – маленький тульский Гранд-Каньон

Февральские Кондуки – маленький тульский Гранд-Каньон

Принято считать, что Романцевские горы или Кондуки – это летняя тема. Фотограф Myslo Алексей Пирязев доказывает обратное.

Узловские Кондуки, они же Голубые тульские озера, они же Романцевские горы. Фото этих пейзажей вы часто можете видеть во всех возможных соцсетях. Туляки и приезжие сравнивают их с декорациями к фантастическим фильмам, говорят, что они похожи на Алтай, Карелию и даже Гранд-Каньон. Для нашей ровной тульской земли это действительно находка!

Этими красивыми местами мы обязаны угольным шахтам, закрытым еще в 80-е годы прошлого столетия. Затопленные карьеры превратились в озера с водой невероятных оттенков, причем у каждого озера свой цвет.

За отдыхом, красивыми фото и видео с квадрокоптера сюда едут не только из нашей области, но и из соседних. Красиво! Но едут в основном летом, чтобы не только посмотреть-полюбоваться, но и искупаться, разбить лагерь и провести выходные на природе.

А что же зимой? Там тоже необычно! Фотограф Myslo Алексей Пирязев выбрал погожий денек и навестил Кондуки. Представляем вам его фотозарисовки.

Галерея
Кондуки в морозном феврале, Фото: 1
Кондуки в морозном феврале, Фото: 2
Кондуки в морозном феврале, Фото: 3
Кондуки в морозном феврале, Фото: 4
Кондуки в морозном феврале, Фото: 5
Кондуки в морозном феврале, Фото: 6
Кондуки в морозном феврале, Фото: 7
Кондуки в морозном феврале, Фото: 8
Кондуки в морозном феврале, Фото: 9
Кондуки в морозном феврале, Фото: 10
Кондуки в морозном феврале, Фото: 11
Кондуки в морозном феврале, Фото: 12
Кондуки в морозном феврале, Фото: 13
Кондуки в морозном феврале, Фото: 14
Кондуки в морозном феврале, Фото: 15
Кондуки в морозном феврале, Фото: 16
Кондуки в морозном феврале, Фото: 17
Кондуки в морозном феврале, Фото: 18
Кондуки в морозном феврале, Фото: 19
Кондуки в морозном феврале, Фото: 20
Кондуки в морозном феврале, Фото: 21
Кондуки в морозном феврале, Фото: 22
Кондуки в морозном феврале, Фото: 23
Кондуки в морозном феврале, Фото: 24
Кондуки в морозном феврале, Фото: 25
Кондуки в морозном феврале, Фото: 26
Кондуки в морозном феврале, Фото: 27
Кондуки в морозном феврале, Фото: 28
Кондуки в морозном феврале, Фото: 29
Кондуки в морозном феврале, Фото: 30
Кондуки в морозном феврале, Фото: 31
Кондуки в морозном феврале, Фото: 32
Кондуки в морозном феврале, Фото: 33
Кондуки в морозном феврале, Фото: 34
Кондуки в морозном феврале, Фото: 35
Кондуки в морозном феврале, Фото: 36
Кондуки в морозном феврале, Фото: 37
Кондуки в морозном феврале, Фото: 38
Кондуки в морозном феврале, Фото: 39
Кондуки в морозном феврале, Фото: 40
Кондуки в морозном феврале, Фото: 41
Кондуки в морозном феврале, Фото: 42
Кондуки в морозном феврале, Фото: 43
Кондуки в морозном феврале, Фото: 44
Кондуки в морозном феврале, Фото: 45
Кондуки в морозном феврале, Фото: 46
Кондуки в морозном феврале, Фото: 47
Кондуки в морозном феврале, Фото: 48
Кондуки в морозном феврале, Фото: 49
Кондуки в морозном феврале, Фото: 50
Кондуки в морозном феврале, Фото: 51
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:16 +9
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