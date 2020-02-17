Февральские Кондуки – маленький тульский Гранд-Каньон

Узловские Кондуки, они же Голубые тульские озера, они же Романцевские горы. Фото этих пейзажей вы часто можете видеть во всех возможных соцсетях. Туляки и приезжие сравнивают их с декорациями к фантастическим фильмам, говорят, что они похожи на Алтай, Карелию и даже Гранд-Каньон. Для нашей ровной тульской земли это действительно находка!

Этими красивыми местами мы обязаны угольным шахтам, закрытым еще в 80-е годы прошлого столетия. Затопленные карьеры превратились в озера с водой невероятных оттенков, причем у каждого озера свой цвет.

За отдыхом, красивыми фото и видео с квадрокоптера сюда едут не только из нашей области, но и из соседних. Красиво! Но едут в основном летом, чтобы не только посмотреть-полюбоваться, но и искупаться, разбить лагерь и провести выходные на природе.

А что же зимой? Там тоже необычно! Фотограф Myslo Алексей Пирязев выбрал погожий денек и навестил Кондуки. Представляем вам его фотозарисовки.