Анна Михайловская: «Чтобы быть в отличной форме, надо просто работать»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Перед спектаклем Анна Михайловская пригласила нас в свою гримерку. С актрисой мы поговорили о профессии, красоте, отдыхе и ее маленьком сынишке.

— Анна, Ваш первый фильм «Самая красивая» определил Ваше дальнейшее амплуа — Вы всегда играете красавиц. Кстати, Вашу бабушку там сыграла Ольга Аросева. А на днях на экраны вышел фильм «Деревенщина», там Ваша бабушка — великая Вера Васильева. А какая Ваша бабушка?

– Моя бабушка Маша жива-здорова, она очень простая. Бабушка со мной сидела, помогала родителям, брала с собой на работу, а когда уволилась, мы проводили с ней на даче каждое лето. Сейчас бабушка всё время живет на даче, консервирует, варит варенье, собирает грибы. Она всегда привозит нам какие-нибудь угощенья.



25 ноября, ГКЗ, Анна Михайловская в гримерке ГКЗ.

— А с Вашим сыном Мирославом сидит?

– Может, конечно, побыть с ним, помочь. Бабушка уже второе поколение нянчит.

— В Туле недавно прошел фестиваль Аллы Суриковой «Улыбнись, Россия!». Фильм «Ночная смена», в котором Вы сыграли, стал лучшей комедией года…

– Я даже не знала, здорово! Нам было так весело работать. Режиссер Марюс Вайсберг такой жизнерадостный, открытый, добрый человек, вся атмосфера на площадке была такой же легкой, простой, мы часто смеялись, что-то придумывали, немножко отходили от сценария, что-то добавляли… Это была работа в удовольствие.

— Считается, что в комедии, наоборот, сниматься тяжело…

– Когда я читала сценарий, очень смеялась. Бывает, читаешь сценарий и даже не улыбаешься, тебе не смешно, а здесь я смеялась и точно знала — это будет работать!

— В Вашей фильмографии много сериалов. Какой вспоминаете с особой теплотой?

– С теплотой я вспоминаю и свою первую картину – «Самая красивая», и «Манекенщицу», сейчас снимаем продолжение «Капитанши», через несколько дней опять улетаю на съемки.



Анна Михайловская и Даниил Певцов в сериале «Ангел в сердце».

— А сериал «Ангел в сердце»? Его очень хорошо приняли зрители…

– Да, его полюбили. Я смотрела его с грустью из-за Дани (сын актера Дмитрия Певцова трагически погиб в 22 года. — Прим. авт.), поэтому сейчас не пересматриваю его.

— Какие проекты сейчас у Вас в работе?

– Сегодня к вам играть антрепризу мы прилетели из Владивостока. Продюсером этого спектакля выступает Ваня Жидков, он долго меня уговаривал прийти, порепетировать и вообще принять участие в спектакле. Со Стасом Бондаренко мы уже 10 лет лет работаем вместе в театре им. Моссовета, так что на площадке у нас царит дружеская обстановка. Мне всегда хотелось сыграть в юморном спектакле, чтобы зритель смеялся, чтобы было весело. Здесь смех начинается с первой секунды — с появления Стаса на сцене. От игры мы получаем колоссальное удовольствие, надеюсь, зрители от просмотра тоже.

— Портал «Культурология» в ноябре включил вас в топ-14 самых успешных актрис сериалов и назвал «Кадетство» сериалом, который принес Вам известность. Вы с этим согласны?

– Я не читаю интернет и ничего не знаю (улыбается). А «Кадетство» — в любом случае этот сериал принес большую популярность мальчишкам. Я думаю, что фильм «Самая красивая», который у меня был до «Кадетства», принес мне большую популярность. Сериал «Кадетство» был любим молодежью, девчонки 12-14 лет были буквально помешаны на мальчишках, которые там сыграли.

— У Вас в инстаграме регулярно появляются записи с рецептами. Вы сами их придумываете и есть ли у Вас любимое блюдо?

– У меня есть команда, с которой мы снимаем, готовим, что-то придумываем. Какие-то блюда я готовила по рецептам, которые мне бабушка присылала. Но для меня это не работа, а хобби. И сейчас меня часто спрашивают не о новой картине, а каким будет мой следующий рецепт. А вот любимого блюда у меня нет — я человек всеядный.

— На гастролях не страдаете без домашней еды?

– Нет, мы стараемся везде питаться очень вкусно. Вот сейчас во Владивостоке наелись икры, крабов, в каждом месте пробуем что-то свое. В Туле по пути сюда уже закупились пряниками, чтобы привезти их в Москву.

— Аня, как удается поддерживать такую прекрасную форму? Спорт? Диета?

– Нет, я не занимаюсь ничем и ем всё подряд. Раньше я ходила в спортзал, но сейчас у меня нет на это времени. Всё свое свободное время я провожу с ребенком. А чтобы быть в отличной форме, надо просто работать.

— А танцы?

– Я бросила танцы, как только поступила в театральный институт. Совмещать было невозможно. Это мое прошлое, я с удовольствием его вспоминаю, но чтобы вернуться — нет.

— Театр или кино?

– Это невозможно выбрать! Театр — это душа, это твой дом, твоя семья. А в кино сегодня у тебя одна съемочная площадка, завтра другая. После проекта со многими людьми ты общаешься, но в силу занятости рано или поздно ты прекращаешь это общение. Но есть актеры, с которыми я дружу уже лет десять, — это Анюта Хилькевич, Наташа Бардо.

— Вы часто что-то рекламируете в своем аккаунте, а есть ли для Вас табу в этой работе? Что никогда не будете продвигать?

– Не могу назвать определенный продукт, но когда листаю инстаграм, сразу вижу — я бы не стала это рекламировать. Все мы прекрасно понимаем, что это заработок. А так, если этим продуктом я пользовалась, мне понравилось — почему не рассказать об этом людям?

— Какое у Вас самое любимое средство по уходу за кожей? Как относитесь к уколам красоты?

– Уколы еще никакие не делала, я этого очень боюсь. Но если это что-то исправит — почему нет? Но я всё же за поддержание своей естественной красоты кремами. У меня очень много кремов, моя кожа мгновенно реагирует на какие-либо изменения: другой тональный крем, другая кисточка… Свой любимый крем я не могу назвать, я их меняю, как и шампуни. Секретов красоты у меня тоже нет. А если сделаю уколы красоты — сразу расскажу об этом своим подписчикам.

— На съемках Вы что-то диктуете костюмерам и гримерам по поводу образа?

– Если что-то не нравится и дискомфортно, конечно, я прошу поправить, мне же выходить на площадку. Хотелось, чтобы мне нравился костюм, нравилось то, как я выгляжу. В театре, когда тебе делают прическу, надо, чтобы ни одна шпилька тебе не мешала. Но вообще я не вредная (смеется).

— Ваш сын еще маленький. Как переносите разлуку с ним и берете ли его на съемки и гастроли?

– В данный момент я не улетаю куда-то дольше, чем на пять дней. С собой я его не таскаю, ему лучше дома с бабушкой и дедушкой, папа его иногда забирает. Я улетела — и я работаю, хоть 24 часа в сутки. А когда ты в Москве, после работы хочется скорее к ребенку.

— Вы легко просыпаетесь по утрам?

– Нет, я хочу выспаться на неделю вперед. Мой будильник заведен так, что звонит каждые две минуты. И встаю я тогда, когда понимаю, что уже могу опоздать.

— Где будете отмечать Новый год и о каком подарке мечтаете?

– В Деда Мороза я не верю, а вот в новогодние и рождественские чудеса — верю. Это очень домашний, теплый праздник, который надо встречать в кругу семьи и близких тебе людей. О материальном подарке я не мечтаю, как все люди, я хочу здоровья и счастья своим родным. Банальные, простые, но главные вещи.

— Где любите отдыхать?

– Я за любой отдых! Если там ребенку есть чем заняться, то можно полететь. Люблю горные лыжи, на море люблю отдыхать. Когда много работаешь, хочется лежать на пляже и ничего не делать несколько дней.

— Ваше пожелание нашим читателям?

– Наверное, уже можно всех поздравлять с наступающим Новым годом, желать крепкого здоровья. Самое главное — верить в мечту и знать, что она обязательно сбудется.

Из досье Myslo

Анна Михайловна Михайловская

Родилась 3 июля 1988 года в Москве.

Кандидат в мастера спорта по спортивным танцам.

Окончила ВГИК.

С 2009 года — актриса театра им. Моссовета.

Семья: разведена, сын Мирослав (род. в 2015 г.).

Избранная фильмография: «Самая красивая», «Расплата за любовь», «Манекенщица», «Деревенщина», «Ночная смена», «Барвиха», «Карпов», «Капитанша».