Анна Михайловская: «Чтобы быть в отличной форме, надо просто работать»
25 ноября на сцене Городского концертного зала одна из самых красивых актрис современности представила спектакль «Охота на мужчин».
Перед спектаклем Анна Михайловская пригласила нас в свою гримерку. С актрисой мы поговорили о профессии, красоте, отдыхе и ее маленьком сынишке.
— Анна, Ваш первый фильм «Самая красивая» определил Ваше дальнейшее амплуа — Вы всегда играете красавиц. Кстати, Вашу бабушку там сыграла Ольга Аросева. А на днях на экраны вышел фильм «Деревенщина», там Ваша бабушка — великая Вера Васильева. А какая Ваша бабушка?
– Моя бабушка Маша жива-здорова, она очень простая. Бабушка со мной сидела, помогала родителям, брала с собой на работу, а когда уволилась, мы проводили с ней на даче каждое лето. Сейчас бабушка всё время живет на даче, консервирует, варит варенье, собирает грибы. Она всегда привозит нам какие-нибудь угощенья.
25 ноября, ГКЗ, Анна Михайловская в гримерке ГКЗ.
— А с Вашим сыном Мирославом сидит?
– Может, конечно, побыть с ним, помочь. Бабушка уже второе поколение нянчит.
— В Туле недавно прошел фестиваль Аллы Суриковой «Улыбнись, Россия!». Фильм «Ночная смена», в котором Вы сыграли, стал лучшей комедией года…
– Я даже не знала, здорово! Нам было так весело работать. Режиссер Марюс Вайсберг такой жизнерадостный, открытый, добрый человек, вся атмосфера на площадке была такой же легкой, простой, мы часто смеялись, что-то придумывали, немножко отходили от сценария, что-то добавляли… Это была работа в удовольствие.
— Считается, что в комедии, наоборот, сниматься тяжело…
– Когда я читала сценарий, очень смеялась. Бывает, читаешь сценарий и даже не улыбаешься, тебе не смешно, а здесь я смеялась и точно знала — это будет работать!
— В Вашей фильмографии много сериалов. Какой вспоминаете с особой теплотой?
– С теплотой я вспоминаю и свою первую картину – «Самая красивая», и «Манекенщицу», сейчас снимаем продолжение «Капитанши», через несколько дней опять улетаю на съемки.
Анна Михайловская и Даниил Певцов в сериале «Ангел в сердце».
— А сериал «Ангел в сердце»? Его очень хорошо приняли зрители…
– Да, его полюбили. Я смотрела его с грустью из-за Дани (сын актера Дмитрия Певцова трагически погиб в 22 года. — Прим. авт.), поэтому сейчас не пересматриваю его.
— Какие проекты сейчас у Вас в работе?
– Сегодня к вам играть антрепризу мы прилетели из Владивостока. Продюсером этого спектакля выступает Ваня Жидков, он долго меня уговаривал прийти, порепетировать и вообще принять участие в спектакле. Со Стасом Бондаренко мы уже 10 лет лет работаем вместе в театре им. Моссовета, так что на площадке у нас царит дружеская обстановка. Мне всегда хотелось сыграть в юморном спектакле, чтобы зритель смеялся, чтобы было весело. Здесь смех начинается с первой секунды — с появления Стаса на сцене. От игры мы получаем колоссальное удовольствие, надеюсь, зрители от просмотра тоже.
— Портал «Культурология» в ноябре включил вас в топ-14 самых успешных актрис сериалов и назвал «Кадетство» сериалом, который принес Вам известность. Вы с этим согласны?
– Я не читаю интернет и ничего не знаю (улыбается). А «Кадетство» — в любом случае этот сериал принес большую популярность мальчишкам. Я думаю, что фильм «Самая красивая», который у меня был до «Кадетства», принес мне большую популярность. Сериал «Кадетство» был любим молодежью, девчонки 12-14 лет были буквально помешаны на мальчишках, которые там сыграли.
— У Вас в инстаграме регулярно появляются записи с рецептами. Вы сами их придумываете и есть ли у Вас любимое блюдо?
– У меня есть команда, с которой мы снимаем, готовим, что-то придумываем. Какие-то блюда я готовила по рецептам, которые мне бабушка присылала. Но для меня это не работа, а хобби. И сейчас меня часто спрашивают не о новой картине, а каким будет мой следующий рецепт. А вот любимого блюда у меня нет — я человек всеядный.
— На гастролях не страдаете без домашней еды?
– Нет, мы стараемся везде питаться очень вкусно. Вот сейчас во Владивостоке наелись икры, крабов, в каждом месте пробуем что-то свое. В Туле по пути сюда уже закупились пряниками, чтобы привезти их в Москву.
— Аня, как удается поддерживать такую прекрасную форму? Спорт? Диета?
– Нет, я не занимаюсь ничем и ем всё подряд. Раньше я ходила в спортзал, но сейчас у меня нет на это времени. Всё свое свободное время я провожу с ребенком. А чтобы быть в отличной форме, надо просто работать.
— А танцы?
– Я бросила танцы, как только поступила в театральный институт. Совмещать было невозможно. Это мое прошлое, я с удовольствием его вспоминаю, но чтобы вернуться — нет.
— Театр или кино?
– Это невозможно выбрать! Театр — это душа, это твой дом, твоя семья. А в кино сегодня у тебя одна съемочная площадка, завтра другая. После проекта со многими людьми ты общаешься, но в силу занятости рано или поздно ты прекращаешь это общение. Но есть актеры, с которыми я дружу уже лет десять, — это Анюта Хилькевич, Наташа Бардо.
— Вы часто что-то рекламируете в своем аккаунте, а есть ли для Вас табу в этой работе? Что никогда не будете продвигать?
– Не могу назвать определенный продукт, но когда листаю инстаграм, сразу вижу — я бы не стала это рекламировать. Все мы прекрасно понимаем, что это заработок. А так, если этим продуктом я пользовалась, мне понравилось — почему не рассказать об этом людям?
— Какое у Вас самое любимое средство по уходу за кожей? Как относитесь к уколам красоты?
– Уколы еще никакие не делала, я этого очень боюсь. Но если это что-то исправит — почему нет? Но я всё же за поддержание своей естественной красоты кремами. У меня очень много кремов, моя кожа мгновенно реагирует на какие-либо изменения: другой тональный крем, другая кисточка… Свой любимый крем я не могу назвать, я их меняю, как и шампуни. Секретов красоты у меня тоже нет. А если сделаю уколы красоты — сразу расскажу об этом своим подписчикам.
— На съемках Вы что-то диктуете костюмерам и гримерам по поводу образа?
– Если что-то не нравится и дискомфортно, конечно, я прошу поправить, мне же выходить на площадку. Хотелось, чтобы мне нравился костюм, нравилось то, как я выгляжу. В театре, когда тебе делают прическу, надо, чтобы ни одна шпилька тебе не мешала. Но вообще я не вредная (смеется).
— Ваш сын еще маленький. Как переносите разлуку с ним и берете ли его на съемки и гастроли?
– В данный момент я не улетаю куда-то дольше, чем на пять дней. С собой я его не таскаю, ему лучше дома с бабушкой и дедушкой, папа его иногда забирает. Я улетела — и я работаю, хоть 24 часа в сутки. А когда ты в Москве, после работы хочется скорее к ребенку.
— Вы легко просыпаетесь по утрам?
– Нет, я хочу выспаться на неделю вперед. Мой будильник заведен так, что звонит каждые две минуты. И встаю я тогда, когда понимаю, что уже могу опоздать.
— Где будете отмечать Новый год и о каком подарке мечтаете?
– В Деда Мороза я не верю, а вот в новогодние и рождественские чудеса — верю. Это очень домашний, теплый праздник, который надо встречать в кругу семьи и близких тебе людей. О материальном подарке я не мечтаю, как все люди, я хочу здоровья и счастья своим родным. Банальные, простые, но главные вещи.
— Где любите отдыхать?
– Я за любой отдых! Если там ребенку есть чем заняться, то можно полететь. Люблю горные лыжи, на море люблю отдыхать. Когда много работаешь, хочется лежать на пляже и ничего не делать несколько дней.
— Ваше пожелание нашим читателям?
– Наверное, уже можно всех поздравлять с наступающим Новым годом, желать крепкого здоровья. Самое главное — верить в мечту и знать, что она обязательно сбудется.
Анна Михайловна Михайловская
Родилась 3 июля 1988 года в Москве.
Кандидат в мастера спорта по спортивным танцам.
Окончила ВГИК.
С 2009 года — актриса театра им. Моссовета.
Семья: разведена, сын Мирослав (род. в 2015 г.).
Избранная фильмография: «Самая красивая», «Расплата за любовь», «Манекенщица», «Деревенщина», «Ночная смена», «Барвиха», «Карпов», «Капитанша».