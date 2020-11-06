Стеклянный зверинец
8 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
8 ноября 2020, воскресенье
18:30
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1040-1200 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽