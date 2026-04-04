В России начали действовать новые меры контроля за тарифами ЖКХ

С 3 апреля вступили в силу федеральные законы, направленные на усиление государственного контроля за тарифами на услуги ЖКХ.

В России начали действовать новые меры контроля за тарифами ЖКХ
Фото Юлии Александровой.

«В 2025 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила необоснованно взимаемые с граждан и организаций средства за потребление коммунальных услуг на сумму свыше 50 млрд рублей. Необходимо было принять системное решение, в том числе в части тарифообразования и контроля за ним», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с Федеральным законом от 23.03.2026 № 63-ФЗ ФАС наделена дополнительными полномочиями, позволяющими ей самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. 

«Это будет происходить в случае, если решения антимонопольной службы не были исполнены региональными органами власти. Кроме того, за неоднократное невыполнение должностными лицами предписаний ФАС теперь в соответствии с Федеральным законом от 23.03.2026 № 73-ФЗ введено административное наказание — безальтернативная дисквалификация на срок до 3 лет. Безответственным чиновникам больше не удастся отделаться просто уплатой штрафа за нарушения», — добавил Володин.

4 апреля, в 21:23 +2
