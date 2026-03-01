Погода в Туле 2 марта: гололед и до +5

По данным синоптиков, сегодня в Туле будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 0 до +5 °С. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.