Погода в Туле 2 марта: гололед и до +5

Будет облачно с прояснениями.

Погода в Туле 2 марта: гололед и до +5

По данным синоптиков, сегодня в Туле будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 0 до +5 °С. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.

сегодня, в 07:00
