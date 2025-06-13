В День России в Туле чествовали молодожёнов и юбиляров семейной жизни

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В тульском ЗАГСе прошло торжественное мероприятие «Россия — моя семья». В нем приняли участие молодожены и супруги, отмечающие полувековой юбилей совместной жизни – золотую свадьбу.

Замгубернатора Наталья Архипова поздравила новобрачных и вручила им свидетельства о браке, а министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова обратилась с теплыми словами к золотым юбилярам.

Юбиляры вручили молодожёнам частицу огня семейного очага, напутствовали их беречь друг друга, жить в любви и согласии. Праздник завершился свадебным вальсом.