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В День России в Туле чествовали молодожёнов и юбиляров семейной жизни
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В День России в Туле чествовали молодожёнов и юбиляров семейной жизни

Торжественное мероприятие состоялось в городском Дворце бракосочетания.

В тульском ЗАГСе прошло торжественное мероприятие «Россия — моя семья». В нем приняли участие молодожены и супруги, отмечающие полувековой юбилей совместной жизни – золотую свадьбу.

Замгубернатора Наталья Архипова поздравила новобрачных и вручила им свидетельства о браке, а министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова обратилась с теплыми словами к золотым юбилярам.

Юбиляры вручили молодожёнам частицу огня семейного очага, напутствовали их беречь друг друга, жить в любви и согласии. Праздник завершился свадебным вальсом. 

 

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