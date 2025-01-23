Тульская область – на восьмом месте в России по качеству жизни

По сравнению с прошлым рейтингом, наш регион поднялся в таблице на одну строчку.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало рейтинг регионов по качеству жизни. В первую десятку вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области, а также Республика Башкортостан. Впервые во вторую десятку попали Адыгея, Калужская и Мурманская области.

В прошлом рейтинге Тульская облатсь была на девятом месте. Эксперты АСИ утверждают, что рост связан с развитием инфраструктуры, повышением уровня здравоохранения и образования, а также с активным участием местных властей в реализации социальных программ.