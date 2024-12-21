В Туле заработал Губернский каток

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле на площади Ленина стартовал 8-й сезон Губернского катка. Напомним, в этом году для любителей активного отдыха установлено две площадки: 26×60 м и 20×40 м.

Большая площадка сможет принимать в рамках одного сеанса до 250 человек, а малая — до 100.

Ежедневно на катке будет проводиться по 6 сеансов массового катания. Все желающие смогут бесплатно воспользоваться сервисом проката коньков и «ледовых помощников». Помимо массовых катаний, на Губернском катке будут организованы мастер-классы по фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту. В выходные и праздничные дни в 12 часов предусмотрен детский сеанс для посетителей не старше 12 лет в сопровождении взрослого.

Билет на каток можно бесплатно забронировать на сайте (за 2 часа до начала сеанса) или получить в пункте регистрации при входе (за 1 час до начала сеанса). На каждый сеанс 100 билетов будут доступны на сайте, 200 — перед входом на каток.