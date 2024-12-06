«Автодор» предупредил тульских автомобилистов о непогоде на трассе М-4 «Дон»

В ночь на субботу, 7 декабря, на участке трассы М-4 «Дон» в Тульской области ожидается сильный снег с метелью.
Водителей просят соблюдать зимний скоростной режим, избегать резких маневров, следить за дистанцией и двигаться со скоростью потока.
Ожидается сильный снег с метелью.
В ночь на субботу, 7 декабря, на участке трассы М-4 «Дон» в Тульской области ожидается сильный снег с метелью.
Водителей просят соблюдать зимний скоростной режим, избегать резких маневров, следить за дистанцией и двигаться со скоростью потока.
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