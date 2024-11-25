На лекции общества «Знание» тулякам рассказали, как спасти своего генетического близнеца

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Перед аудиторией выступил директор АНО «Амбассадоры донорства» Юрий Николенко. Он рассказал о том, какие важные функции выполняет костный мозг и как стать его донором.

По словам лектора, поделиться частью восстанавливающихся клеток и подарить надежду на выздоровление незнакомому человеку может каждый. И донорство костного мозга — один из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями:

— Ежегодно десятки тысяч людей нуждаются в пересадке костного мозга, но проводят лишь около 1700 трансплантаций. В России, как и в других странах, создают соответствующие регистры — базы данных добровольцев, готовых стать донорами костного мозга. Чем больше таких людей, тем больше пациентов с онкозаболеваниями могут надеяться на помощь, — отметил Юрий Николенко.

Молодые туляки узнали, кто может войти в регистр доноров костного мозга, какая информация хранится в этой базе и как проходит процедура трансплантации. После лекции все желающие получили рекомендации, которые помогут им вступить в регистр доноров костного мозга в рамках проекта Гражданская миссия «Совместимые».

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