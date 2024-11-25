  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На лекции общества «Знание» тулякам рассказали, как спасти своего генетического близнеца - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На лекции общества «Знание» тулякам рассказали, как спасти своего генетического близнеца
Фото: vk.com/missiontula

На лекции общества «Знание» тулякам рассказали, как спасти своего генетического близнеца

На площадке ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла интерактивная лекция. Главной темой обсуждения стало донорство костного мозга.

Перед аудиторией выступил директор АНО «Амбассадоры донорства» Юрий Николенко. Он рассказал о том, какие важные функции выполняет костный мозг и как стать его донором.

По словам лектора, поделиться частью восстанавливающихся клеток и подарить надежду на выздоровление незнакомому человеку может каждый. И донорство костного мозга — один из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями:

— Ежегодно десятки тысяч людей нуждаются в пересадке костного мозга, но проводят лишь около 1700 трансплантаций. В России, как и в других странах, создают соответствующие регистры — базы данных добровольцев, готовых стать донорами костного мозга. Чем больше таких людей, тем больше пациентов с онкозаболеваниями могут надеяться на помощь, — отметил Юрий Николенко.

Молодые туляки узнали, кто может войти в регистр доноров костного мозга, какая информация хранится в этой базе и как проходит процедура трансплантации. После лекции все желающие получили рекомендации, которые помогут им вступить в регистр доноров костного мозга в рамках проекта Гражданская миссия «Совместимые».

«Знание.Лекторий» — это просветительский проект общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе Рjccbb проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. С мероприятиями проекта можно познакомиться на сайте.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:49 0
Другие статьи по темам
Событие
донорство костного мозгалекцияобщество Знание
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Ложевой Mazda вылетела на тротуар после столкновения с такси
На ул. Ложевой Mazda вылетела на тротуар после столкновения с такси
На ул. Рязанской водитель повернул через сплошную и поехал «против шерсти»
На ул. Рязанской водитель повернул через сплошную и поехал «против шерсти»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.