В Донском вручили ключи 209 переселенцам из аварийных домов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2024 году Донской получил из регионального бюджета больше 416 миллионов рублей для строительства трех четырехэтажных домов. В городе расселили 8 аварийных домов — это почти 5 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр строительства Тульской области Павел Мусиенко напомнил, что во время визита в Донской губернатор Тульской области Дмитрий Миляев дал поручение делать покрытие на площадках региона из резиновой крошки, а не из песка.

— Подрядчик заменил покрытие на детской площадке раньше срока и без увеличения стоимости жилья. Уже проведена чистовая отделка, установлены газовые плиты и котлы, сантехника. Обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения. На прилегающей территории есть подъездные дороги, парковки, пешеходные дорожки, — отметил Павел Мусиенко.