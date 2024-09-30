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В августе в Тульской области появилось 657 частных жилых домов

В августе в Тульской области появилось 657 частных жилых домов

Именно столько индивидуальной жилой недвижимости зарегистрировало Управление Росреестра по Тульской области.

В августе 2024 года по Тульской области зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 657 индивидуальных жилых домов.

Все они построены на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства. Общая площадь застройки составила 74 314 кв. м.

Из общего количества новых частных домов 330 одноэтажных, 315 двухэтажных и 12 трехэтажных.

«Спрос на индивидуальные жилые дома остается достаточно высоким. Они входят в категорию бытовой недвижимости. В настоящее время государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав в отношении таких объектов проводятся в Тульской области в сокращенные сроки, а именно в течение одного рабочего дня, при подаче документов в электронном виде», — прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.
 

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