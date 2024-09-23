Курсы военной подготовки начнут проводить в Ефремове и Новомосковске

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле подготовку прошло уже больше тысячи человек.

Жителей Тульской области приглашают на курсы по основам безопасности и начальной военной подготовки, которые организует центр патриотического воспитания «Тулпатриотцентр», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Занятия ведут офицеры запаса, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО.

— Текущие события в стране обусловили необходимость сознательного и ответственного отношения каждого человека к личной и общественной безопасности. С 2022 года в Туле мы проводим курсы по начальной военной подготовке и основам безопасности. Занятия оказались востребованы у жителей, уже более 1000 человек разного возраста прошли подготовку, — отметил губернатор Дмитрий Миляев.

В этом году Тулпатриотцентр начинает проводить занятия в Ефремове и Новомосковске. Обучение длится две недели и включает теоретические занятия по вторникам и четвергам, а также практические упражнения в полевых условиях по субботам. Занятия проводят бесплатно.

Расписание занятий:

Тула, ул. Пузакова, 78: вторник и четверг с 19.00 до 21.00, суббота с 10.00 до 15.00;

Новомосковск, ул. Мира, 14: вторник и четверг с 16.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 15.00;

Ефремов, ул. Оружейная, 5: вторник и четверг с 13.00 до 15.00, суббота с 13.00 до 18.00.

Записаться на курсы можно на главной странице Тулпатриотцентра или позвонив по тел. +7 (4872) 57-19-03.