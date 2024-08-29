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Где в Туле 30 августа отключат электроэнергию

Где в Туле 30 августа отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

30 августа специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 56, 58;
  • ул. Жаворонкова, 5;
  • ул. Первомайская, 13, 13 к.20, 13 к.17;
  • ул. Набережная Дрейера, 18-28, 18-а, 19-а, 24-а, 24-б;
  • ул. Комсомольская, 2, 4, 5, 7;
  • ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
  • ул. Луначарского, 60-74 (чётн.), 44, 46, 48, 56, 64-а, 64-в, 66-б;
  • 1-й пр-зд Гастелло, 1, 2;
  • 2-й пр-зд Гастелло, 1, 2;
  • ул. Яблочкова, 39-61 (нечётн.).

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