Где в Туле 30 августа отключат электроэнергию

30 августа специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Ф. Энгельса, 56, 58;

ул. Жаворонкова, 5;

ул. Первомайская, 13, 13 к.20, 13 к.17;

ул. Набережная Дрейера, 18-28, 18-а, 19-а, 24-а, 24-б;

ул. Комсомольская, 2, 4, 5, 7;

ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

ул. Луначарского, 60-74 (чётн.), 44, 46, 48, 56, 64-а, 64-в, 66-б;

1-й пр-зд Гастелло, 1, 2;

2-й пр-зд Гастелло, 1, 2;

ул. Яблочкова, 39-61 (нечётн.).